Çölyaklıların glütensiz gıdalara ulaşmakta büyük zorluklar çektiğini belirten Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Depremin ilk gününden beri glütensiz yiyecekleri ve Konya Karatay Belediyesi’nin ürettiği glütensiz ekmekleri Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Afşin, Elbistan ve Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bölgedeki çölyak dernekleri ile irtibat halinde yardımları koordine ediyoruz. Artık ilimize de çölyaklı depremzedeler gelmeye başladı. Deprem bölgelerine olduğu gibi onlara da glütensiz yiyecekleri ulaştırma gayreti içindeyiz” dedi.

Glütensiz erişte, mantı ve kurabiye üretimi yaptıklarını belirten Demir, “Haftada 2 defa yaptığımız bu çalışmayı ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz. Özellikle Çorum’a yerleşen çölyaklıları derneğimizle iletişime geçmeye çağırıyoruz. Dernek mutfağımızda yaptığımız glütensiz ürünleri çölyaklı depremzedelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek olan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

