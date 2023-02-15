Konu hakkında açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanımız Fatma Müjgan Demir, “Eşine rastlanmamış çok büyük bir doğal afet yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem bölgesindeki çölyak derneklerinden çok üzücü haberler alıyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz ve ihtiyaçları çok fazla. Beslenme ihtiyacını giderebilme depremzedelerde çok zorken sadece glütensiz ürün tüketebilen çölyaklılarda anlatamayacağımız şekilde güç hale gelmiş durumda. Bu yüzden deprem bölgelerine elimizden geldiğince glütensiz yiyecek göndermeye çalışıyoruz. Hitit Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık hocamızın destekleriyle asistan doktor arkadaşlarımız ve gönüllü dernek üyelerimizle beraber glütensiz ürünler imal ettik. Glütensiz mutfağımızda çok güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Konya Slimini Un’dan 100 kilo glutensiz un ısmarladık. Önümüzdeki günlerde bu unlarla glutensiz ürün imal edeceğiz. Derneğimizin maddi imkanı çok olmadığı için dostlarımızın desteğiyle yürüttüğümüz bu faaliyetlere imkanlarımız elverdiğince devam etmeyi planlıyoruz. Maddi ve manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

