Çorum’un sevilen mobilya ustalarından Cengiz Zenger’in kızı Gizem, Ziraat Mühendisi Kemal Can Tuğ ile hayatını birleştirdi.

Gülter – Cengiz Zenger çiftinin kızları, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Gizem Zenger ile Selma – Sezai Tuğ çiftinin oğulları Ziraat Mühendisi Kemal Can Tuğ, görkemli ve coşkulu bir düğün töreni ile mutluluğa “evet” dedi.

Coşkulu bir kına gecesinin ardından genç çiftin düğünü Anitta Otel’de yoğun bir katılımla yemek eşliğinde yapıldı. Kınada Çorumlu sanatçılar Özcan Serpinli ile Ceylan, katılımcılara coşku dolu saatler yaşatırken, düğün balosunda ise eğlence zirveye çıktı. Genç çiftin nikahını Belediye Evlendirme Memuru Hasan Tomuk kıyarken; şahitliğini ise Emin Zenger ile Ekrem Gültekin yaptı. Davetliler, genç çiftin mutluluğunu paylaşarak çeşitli oyunlarla coşkulu saatler yaşadı.

(Volkan SINAYUÇ)