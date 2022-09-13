Önlisans ya da lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar, bu kapsamdaki programlardan birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.

Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve diledikleri cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" web adresinden erişilebiliyor. (Haber Merkezi)

