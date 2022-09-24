ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifi mülkiyetindeki Giresun'un Dereli ilçesi Maden köyünde bulunan fındık bahçeleri satışa çıkarıldı.

İhale 11 Ekim 2022 tarihinde Dereli Mahallesi Mehmet Yumak Sokak No: 30/A adresindeki 777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilecek. İstekliler, İhale şartnamesini Kooperatif'ten temin edebilirler.

İsteklilerin, şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar 777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.