“Bağırıyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Haklı olduğunuz için değil korktuğunuz için bağırıyorsunuz.

Bu depremlerde birinci dereceden sorumlu sizlersiniz.

İmara açılmayacak alanları imara açtığınız için,

Memleketi betona, ranta teslim ettiğiniz için,

Emasya protokolünü iptal ettiğiniz için,

Halkın yaptığı bağışları cebinizden yapmış edası ile gezdiğiniz için,

Koordinasyon yapıp enkaz altında kalanları kurtaramadığınız için,

Dünya farkına vardığı halde siz farkına varamadığınız için,

Bu giden canlardan siz sorumlusunuz. Utanmıyor, sıkılmıyor, üstünüze alınmıyorsunuz ?

Dayanışma kazanacak ve siz kaybedeceksiniz ve bir gün bu halka hesap vereceksiniz.” (Haber Merkezi)

