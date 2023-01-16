Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE Projesi kapsamında Çorumlu gıda işleme makine sanayicileri 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren küme firmaları ilk yurtdışı programı uyarınca Çorum’daki 10 firmadan 14 kişilik gıda işleme makine ve ekipmanları üreten firma heyeti çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Konu ile ilgili Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Çorum gıda işleme makine sektörünün uluslararası rekabet gücünü arttırmasına yönelik Birleşik Arap Emirlikleri yurtdışı pazarlama programı sektör için belirlenen uluslararası hedef pazarlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında yapılan ihtiyaç analizi sonucunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin son üç sene içerisinde 8437 GTİP kodunda yaklaşık 37 Milyon Dolar tutarında ithalat yaptığı, buna karşılık ülkemizden bu ülkeye yapılan ihracat tutarının ise yaklaşık olarak 4,5 Milyon Dolar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri, sektör için potansiyel pazar konumumdadır.

Ticaret Bakanlığı destekli Birleşik Arap Emirlikleri yurtdışı programı kapsamında ülkenin sektördeki iki büyük grup firması ziyaret edilmiş, yerinde ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Programda, Dubai Ticaret Ataşeliği ziyaret gerçekleştirilmiş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik yetkililerden bilgiler alınmıştır. Ayrıca, bölgenin en büyük serbest bölgesi olan DP World Jebel Ali Serbest Bölgesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Makine sektörümüz için Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik bir pazar olduğu tespiti yapılmıştır”



(Volkan SINAYUÇ)

