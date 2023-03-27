Gıda sektörü içerisindeki firmalarla yakın işbirliği içerisinde bulunan Hitit Üniversitesi, planlanan projelere dair fikir alışverişinde bulunmak üzere Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) ve girişimcilerle bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği ve girişimcilerle yapılan görüşmenin üniversitenin ihtisaslaşma alanındaki araştırmalarına ve sektör işbirliklerine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, “İhtisaslaşma alanımız kapsamında yer alan gıda alanındaki araştırma-geliştirme ve ürün-geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere biyoteknoloji laboratuvarımızın alt yapısını tamamladık ve büyük aşamada kurulumu tamamlandı. Laboratuvarımız ile birlikte başta Çorum’a ve bölgemize olmak üzere ülkemizdeki gıda endüstrisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“HİTİT ÜNİVERSİTESİNİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Dr. Samet Serttaş, derneğin faaliyetleri ve gıda sektörü hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında Hitit Üniversitesi hakkında görüşlerini paylaşan Dr. Serttaş, “Hitit Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bugün, laboratuvarları gezdikten sonra da yeterli araştırma alt yapısının olduğunu gördük. Hitit Üniversitesi, gerçekten büyük bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen program, gerçekleştirilen söyleşi ile sona erdi.



(Haber Merkezi)

