Bu kadar gür, bu kadar canlı, bu kadar soğuk bir kaynak olması hem de 40 gözeden fışkırması bir başka merak konusu olmalı. Munzur suyunun bir başka özelliği olmalı. Bize anlatacaktır gizemini Munzur, bir gün. Yöre halkının, Dersimlilerin neden bu kadar önem verdikleri şimdi anlaşılıyor. Gezi Notları - 1 yazımda anlattığım efsane bir giz içeriyor olabilir. Umarım kara eller bu dünya mirası yöreyi de bozmaz, kirletmez, insanlarını üzmez.

7 Ağustos 2023

DERSİM TÜRKÜLERİ

MUNZUR DAĞI

bir uzun havadır şu munzur dağı

mor bir katar gibi dizilir gider

saz çalınır akşamları cem olur

gönlüm terazisi bozulur gider

koca fırat vura vura başını

benim anam döve döve döşünü

aşar çığlıkları anacıkların

ağıtlar yükselir munzur'a doğru

ben de silah çattım şu munzurlar'da

yıldızlara uludum yalnızlığı

başı duman duman dağlara doğru

yönelmiş gidiyor yörük kervanı

DERSİM DÖRT DAĞ İÇİNDE

Dersim dört dağ içinde

Gülü var bağ içinde

Dersimi hak saklasın

Bir gülüm var içinde

N'oldu ağama n'oldu

Sarardı benzi soldu

Ağam burdan gideli

Bu yerler viran oldu

Harput'un altı kelek

Dersim'e gidek gelek

Eli elimde olsun

Kapı kapı dilenek

Dersim'in yazıları

Meliyor kuzuları

Ben buraya gelmezdim

Alnımın yazıları

Elin elimde değil

Mavzer belimde değil

Yıkarım seni Dersim

Ferman elimde değil