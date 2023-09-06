Bu kadar gür, bu kadar canlı, bu kadar soğuk bir kaynak olması hem de 40 gözeden fışkırması bir başka merak konusu olmalı. Munzur suyunun bir başka özelliği olmalı. Bize anlatacaktır gizemini Munzur, bir gün. Yöre halkının, Dersimlilerin neden bu kadar önem verdikleri şimdi anlaşılıyor. Gezi Notları - 1 yazımda anlattığım efsane bir giz içeriyor olabilir. Umarım kara eller bu dünya mirası yöreyi de bozmaz, kirletmez, insanlarını üzmez.
7 Ağustos 2023
DERSİM TÜRKÜLERİ
MUNZUR DAĞI
bir uzun havadır şu munzur dağı
mor bir katar gibi dizilir gider
saz çalınır akşamları cem olur
gönlüm terazisi bozulur gider
koca fırat vura vura başını
benim anam döve döve döşünü
aşar çığlıkları anacıkların
ağıtlar yükselir munzur'a doğru
ben de silah çattım şu munzurlar'da
yıldızlara uludum yalnızlığı
başı duman duman dağlara doğru
yönelmiş gidiyor yörük kervanı
DERSİM DÖRT DAĞ İÇİNDE
Dersim dört dağ içinde
Gülü var bağ içinde
Dersimi hak saklasın
Bir gülüm var içinde
N'oldu ağama n'oldu
Sarardı benzi soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Harput'un altı kelek
Dersim'e gidek gelek
Eli elimde olsun
Kapı kapı dilenek
Dersim'in yazıları
Meliyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
Elin elimde değil
Mavzer belimde değil
Yıkarım seni Dersim
Ferman elimde değil