Akça, DSİ tarafından Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Temelden yüksekliği 37 metre ve su depolama kapasitesi 831 bin m3 olan Geykoca Barajı’nın tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon TL katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade eden Akca, “Önyüzü mebran kaplı homojen dolgu tipindeki barajın sulama tesisi tamamlanmıştır. Kret kotu 974 metre olan barajımızda, dolgu çalışması tamamlanmış, mebran kaplamasına devam edilmektedir. Şu anda projede % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır” dedi. (Haber Merkezi)

