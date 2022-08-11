Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tartışmaya açılan yönetmelik değişikliğinin, GES yatırımcılarını sıkıntıya sokacağı gibi, yeni girişimlerin de önünü keseceğini söyledi.

Çorum iş dünyası ile bu konuda değerlendirmeler yaptıklarını ve yönetmelik değişikliğini ciddi problemlerin habercisi olarak gördüklerini ifade eden Küçükbenli, böyle bir düzenlemeye gidilmesi halinde, öz sermaye veya banka finansmanı ile yapılmış yatırımların amortisman süresinin uzayacağını, zarar, hatta iflasların yaşanabileceğini ifade ederek şöyle dedi:

“Coğrafi konumu bakımından yeşil enerji avantajına sahip olan ülkemiz, bu konuda gerileyecek ve cari açıkta büyük payı olan doğalgazdan enerji üretiminin, maalesef daha da artırılma zorunluluğu doğacaktır. GES yatırımı planlayan 18 firmamızın yaklaşımı da bu doğrultudadır. Sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak, yönetmelik değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesinde büyük yarar vardır.”

(Haber Merkezi)

