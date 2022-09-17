Mehmet Yolyapar, Eylül 1970’te muhabir olarak Çorum Ekspres Gazetesi’nde mesleğe ilk adımını atmıştı.

1970’li yıllar boyunca Çorum Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Müdürü, TRT ve Hürriyet Haber Ajansı Çorum Muhabiri olarak mesleğini sürdürdü.

1985 yılında ise ÇORUM HABER’i kurdu.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin 16 yıl başkanlığını yapan Yolyapar, halen de Cemiyet’in Onursal Başkanlığı sıfatını taşıyor.

Bugün meslekte 52 yılı geride bırakıp 53. yılına girmekte olan Mehmet Yolyapar, bütün samimiyeti ile, Atatürk ilkelerinin ışığında, mesleki değerleri koruyarak, bu kente, ülkeye ve insanlığa hizmet kararlılığını ifade ediyor.

