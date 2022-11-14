Kayalı Restoran’da gerçekleştirilen etkinliğine Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, Genel Mali Sekreter Erman Açıkgöz, Genel Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul, Genel Sağlık-İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Cenk Erol, Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Etkinlikte söz alan Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, sendika olarak her zaman sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele ettiklerini anlatan Çiftçi, sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret beklentisi içerisinde olduğunu kaydetti.

Genel Mali Sekreter Erman Açıkgöz ise Genel Sağlık-İş’in en erken örgütlendiği illerden birisinin de Çorum olduğunu belirterek, bundan sonra şubeleşme yolunda ilerleyeceklerini dile getirdi.

Son konuşmacı Genel Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul ise, Atatürk ilke ve devrimlerine ve çağdaş Cumhuriyet değerlerine bağlı bir sendika olduklarını belirterek, “Atatürk aydınlığını ve kamucu sağlık anlayışımızı yaymak ve savunmak ve de sağlık çalışanlarının ayrıştırılmasına neden olan farklılaştırılmış ücret politikasını değil tek kalem maaş talebimizi yükseltmek için mücadele ediyoruz” dedi.

Kahvaltı sonunda ise emekli üyelere plaketleri verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

