Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Milli Eğitim yetkilileri ile birlikte uyum eğitimlerine başlanan okulları ziyaret eden Genel Müdür Levent Özil hem eğitimcilerle buluştu hem de okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitabı ile yardımcı kaynakları inceledi.

Bu kapsamda Özil ile Kodek, incelemelerine yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak kitapların bulunduğu kitap deposunda başladı. Özil ile Kodek daha sonra Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Mevlana İlkokulu, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’na da giderek burada incelemelerde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

