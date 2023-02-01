İl Milli Eğitim Müdür Abdullah Kodek’in de hazır bulunduğu ziyaretlerde ilk olarak Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Özdemir, daha sonra Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Okul idarecilerinden yapılan çalışmalar, kurumun genel yapısı, yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Günün sonunda Çorumlu Obası’na geçen Genel Müdür Özdemir, burada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi ile bir araya geldi.

(Haber Merkezi)

