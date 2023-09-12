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Çorum’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılışı Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılırken törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen beraberinde İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, MEB Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir ile birlikte öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile millî, manevi, ahlâki, kültürel ve insani değerleri benimsemelerine yönelik yapılacak çalışmalara katılımının önemine değinen Genel Müdür Ahmet İşleyen, Cumhuriyetin 100. yılı hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşarak Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nu değerlendirdi.

Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyokültürel açıdan daha iyi yetişmeleri için okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilerek zenginleştirilmesine, ders kitapları ve öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten İşleyen çocuk ve gençlerimizin vatanın ve milletin bekası, istikbali ve istiklâli için önemli olduğunu belirtti.

Eğitimin en önemli halkasının öğretmen ve yöneticiler olduğunu da dile getiren İşleyen açılış töreni sonrasında hem okul müdürleri hem okul idarecileri hem de din öğretimine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare yaptı.