Bu konu, dün itibariyle Çorum’un gündemini oluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak “merhum Başkan’ın adını en uygun yerde yaşatmayı arzu ettiklerini” söyledi. Yüzlerce Çorumlu da, gazetemizi arayarak, mesaj göndererek konuya ilgi gösterdi.

Gazetemize gelen öneriler, ağırlıklı olarak Dr. Turhan Kılıçcıoğlu isminin yeni stada verilmesi noktasında toplanıyor. Ama, bu mümkün olmazsa, kentin en önemli yerlerinden birinin seçilmesi isteği dile getiriliyor.

Öneriler arasında, Çorumspor’u şampiyon yapan Başkan, merhum Dr. Atilla Bozdoğan’ın isminin uygun bir yere verilmesi de yer alıyor. Yine, dünya çapında ünlü tiyatro yazarı hemşehrimiz, merhum Tuncer Cücenoğlu’nun isminin de Devlet Tiyatrosu’na verilmesi isteniyor.

Çorum’un yaşayan efsanesi Dr. Rifat Patır’ın isminin, kendisi hayattayken bir yere verilmesi de önemle önerilen hususlardan biri.

(Haber Merkezi)

