Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, TOKİ Spor Salonu’na, bölgenin ihtilacı olan ek bireysel antrenman salonlarının yapımı ve İskilip’teki futbol sahasının aydınlatılması için gerekli olan ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Çalışmalara kısa zamanda başlanacağını kaydeden Cemil Çağlar, spor yatırımlarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.