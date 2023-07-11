Çorum Belediyesi, yaz kursları ile gençlik merkezlerinin kapılarını öğrenciler için açtı. Çorum Belediyesi; Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi olmak üzere 8 ayrı bölgede gençlere eğitim veriyor.

Gençlik merkezlerinde eğitime destek kurslarının yanı sıra gençlerin ilgi alanlarına uygun birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Aşgın, "Gençler bizim geleceğimizdir ve onların iyi bir şekilde yetişmeleri, eğitim almaları, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunmaları önemlidir. Bu nedenle, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Gençlik Merkezlerimizde, gençlerimiz eğitimler alarak kendilerini geliştirebilecekleri gibi, arkadaş edinme ve sosyal aktivitelerde bulunma imkânı da bulmaktadırlar." dedi.

Gençlik merkezlerinde akademik alanda eğime destek kursları ve sınavlara hazırlık kurslarının yanında birçok branşta sosyal ve sanatsal kurslarının verildiğini belirten Başkan Aşgın “Gençlik merkezlerinin eğitimlerine katılanlar, farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar ve aynı zamanda sosyal hayatlarını da zenginleştiriyorlar. Bu tür hizmetlerimizin gençlerin geleceği için önemli olduğunun bilinciyle gençlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.