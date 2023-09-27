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Çorum Belediyesi, gençlik merkezleri bünyesinde açacağı yeni dönem kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunmaya devam edecek. Gençlik merkezlerinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere çeşitli branşlarda kurslar açılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilimizde yaşayan tüm gençlere hitap eden gençlik merkezlerinde öğrencilerin eğitim sürecine destek verdiklerini söyledi. Başkan Aşgın “Akademik, sosyal ve sanatsal branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kontenjanlarla sınırlı olan kurslarımızda çocuklarımız kendilerini geliştirirken bir yandan da çeşitli aktivitelerle eğlenecek.” dedi.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi ve Melikgazi Gençlik Merkezi’nde müracaatlarını yapabilecek. Başvurular, https://basvuru.corum.bel.tr/ web adresinden de online olarak yapılabilecek.