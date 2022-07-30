Kulüp temsilcileri ile gerçekleşecek olan istişare toplantısı öncesi AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 3 ay önce Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret eden Ceylan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Tokat’a tayini çıkan Haşim Eğer’in Çorum’da önemli işlere imza attığına vurgu yapan Ceylan, Cemil Çağlar’ın da aynı şekilde güzel işler başaracağına inandığını söyledi.

Yapımı devam eden spor tesisleri hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’dan bilgi alan Ceylan, gençler için yapılan her yatırımın önemli olduğunu belirtti. Gençlerin enerjisinin ve heyecanının kendileri için en büyük ilham kaynağı olduğunu da ifade eden Ceylan, “Gerçekten spor tesisi noktasında eksiklerimizi hızla gideriyor ve her alanda olduğu gibi Çorum’u sporda da bölgenin öncüsü yapmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Yeni Şehir Stadyumunun turnike ve diğer eksiklerini gidermek için gerekli 3 milyon liralık kaynak aktarıldı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bu alımları en kısa sürede yaparak modern stadımızı gerek zemin gerekse diğer eksiklerini gidererek çok daha modern bir hale getirecek” dedi.

PORTATİF YÜZME HAVUZ

SAYISI BEŞE ÇIKACAK

Ceylan konuşmasının devamında dört adet olan portatif yüzme havuz sayısının beşe çıkartılacağının da müjdesini verdi. Bu havuzların ise Tevfik Kış Spor Salonu bahçesine, Mimar Sinan Cuma Pazarı yanına, M.Akif Ersoy Ortaokulu bahçesine ve Aşıklar Tepesi Belediye Spor Tesisi bahçesine yapacaklarını söyledi. Ceylan, Beşinci portatif havuzumuz ise Nadık bölgesine yapılacak. Bu havuzlar dört kulvarlı 1.40 derinliğinde soyunma odaları ve kabinleri bulunan ve gerektiğinde taşınabilen havuzlar olacak.

İlçelerimiz hatta beldelerimize bile spor tesisleri yapımını sürdürüyoruz. Yapılan ve yapımı devam eden tesisler tamamlandığında çocuklarımız ve gençlerimiz çok daha modern ve sağlıklı şartlarda spor yapma imkânı bulacak. Türkiye'mizin neresine giderseniz gidin, bu imkanların en iyisini her yerde görürsünüz. Biz bu çıtayı yükselterek bugünlerin, yarınların spordaki yıldızlarını yetiştirme adına el ele, omuz omuza vereceğiz. Bir yandan tesisler yükselirken diğer yandan o tesislerin içerisinden yarınların yıldızlarını, bilim ve kültür insanlarını, şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz.”

“Gençlerin enerjisi, heyecanı, gözlerindeki ışık bizim en büyük ilham kaynağımız. Yeter ki gençlerimiz istesin... Bizler birileri gibi gençlere karamsarlık aşılamıyoruz, gençlerin yüreklerini istismar etmiyoruz. Gençlerimizle aramızdaki hukuk, muhabbet çok güçlü. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şer gücünü, fitne odağını sokmayacağız. Türkiye'mizin umutları gençlerimizle daha güçlü yarınlara, daha adil, daha müreffeh bir dünyaya yürüyüşümüze el ele gönül gönüle devam edeceğiz. Gençlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarıyla, inançlarıyla, cesaretleriyle, hayallerine olan güçlü bağlılıklarıyla bu kutlu yolu yürümeye devam edecektir. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışıyla durmadan, el ele vererek bu kutlu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz’ dedi.

(Rıfat KARA)