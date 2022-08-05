Doktorluk, mühendislik gibi her yerde geçerli bir mesleğe sahip olanlar, çareyi yurt dışına gitmekte buluyor. Henüz gidemeyenler de o doğrultuda çaba içinde. Zira, iyi yetişmiş ve deneyimli bir azınlık dışında, özel sektörde alınabilen ücretler, asgari ücret düzeyini geçmiyor…Kuşku yok ki, deneyim kazanabilmenin yolu da iş bulup çalışmaya başlamaktan geçiyor.

Kamuda işe girme çabasında olanların ise, önce KPSS, sonra da mülakat engelini aşmaları gerekiyor ki, KPSS soruları ile ilgili ortaya çıkarılan son skandal, bu sınavların güvenilirlik notunu sıfıra indirdi. Mülakatta, liyakate değil başka niteliklere bakıldığı da zaten biliniyor.

Bu koşullarda Çorum gençliğinin geleceğe bakışını öğrenmek üzere, parkta arkadaşlarıyla vakit geçiren gençlere ÇORUM HABER mikrofonunu uzattık.

Eğitim sistemini eleştiren bir genç, “Türkiye’de geleceğimi göremiyorum. Ekonomik koşullar ortada. Ben siyasetçi değilim, öğrenciyim. Siyasi yorum yapmak istemiyorum. Ancak gençler umutlu değil. Türkiye’de pek çok sistem değişti, eğitim sistemi değişmedi. Eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Üniversiteden mezun olan herkes işsizlik kaygısı taşıyor. Bu kaygılarımız önemsenmeli.” ifadesini kullandı.

“ÜNİVERSİTE OKUMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Hedefinin askeri sınavlara girmek olduğunu bildiren bir genç “Eğer o sınavları kazanamazsam üniversite okumayı düşünmüyorum. Babam terzi, babamın yanında meslek öğrenirim. Ülkemizde ekonomik koşullar belli, işsizlik çok, hadi diyelim iş bulduk, asgari ücret çok düşük. Kaygılıyız gelecek için.” dedi.

“İŞ KAYGISI TAŞIYORUZ”

Meslek lisesinde elektrik bölümü okuyan bir genç, üniversite okumayı düşünmediğini belirterek, “Meslek lisesinde okuyanlar değil ama diğer liselerden mezun olup üniversite okuyanlar iş kaygısı taşıyor. O yüzden ben üniversite okumak istemiyorum. Hemen iş hayatına atılmak istiyorum.” diye konuştu.

“KAFEYE BİLE GİDEMİYORUZ”

Gelecek kaygısı taşıdığını anlatan bir genç, “İleride işsiz kalma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu ekonomik koşullarda bir kafeye bile gidemiyoruz, yapabileceğimiz bir aktivite yok.” ifadesini kullandı.

“KAHVE İÇMEK BİLE LÜKS”

Gençlerin iyi üniversitelerde okusa bile işsiz kalma korkusu yaşadığını dile getiren bir genç, “Bu şartlarda gelecek kaygısı yaşamamız çok normal. Şu anda da parkta oturduk, çekirdek kolamız var. Bir kahve içmek bile lüks oldu bizlere.” dedi.

“UMUTSUZUZ”

Gençleri en çok sınavların strese soktuğunu belirten bir genç, şunları söyledi: “YGS ve YKS sınavlarında taşıdığımız kaygıların temelinde işsizlik korkusu var. Hem sınav stresleri hem de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortam bizleri umutsuzluğa sürüklüyor.” (Nurdan AKBAŞ)