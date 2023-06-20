Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da artan asayiş olaylarına dikkat çekerek, “Ekonomik krize bağlı iş bulamayan gençlerimiz maalesef para ve çeşitli vaatlerle kandırılarak uyuşturucu ve suç örgütlerinin eline düşüyor. Para ve çeşitli vaatlerle kandırılan gençlerimiz Son dönemde Çorum’da silahla ve bıçakla yaralanma, şiddete başvurma, intihar gibi hiç kimsenin istemediği olayların sayısındaki artış dikkatimizi çekiyor. AKP iktidarının ekonomik krizi önlemesi biraz zor görünse de istenmeyen olayların önüne geçmek için Emniyet ve Jandarma teşkilatımızdan beklentimiz il genelindeki asayiş tedbirlerinin daha da artırılmasıdır” dedi.

Toplumun birçok kesimi gibi gençlerin en önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“GEREKLİ ÖNLEMLER DERHAL ALINMALI”

“Ülkemizin en önemli sorunlarının başında hayat pahalılığı ve işsizlik geliyor. Günümüzde bütün kötülüklerin anası diye nitelendirebileceğimiz işsizliğe bağlı olarak da şiddete dayalı toplumsal olayların sayısındaki artış da dikkatimizi çekiyor. Kentimizdeki suç oranı, yaralama veya ölümle sonuçlanan vakalar, işsizlik ve yoksulluğa bağlı intiharlar, uyuşturucu çetelerinin sayısı, hırsızlık ve suç teşkil eden olayların sayısının her geçen gün arttığına üzülerek şahit oluyoruz. Anne babalar bir yandan geçim derdinde diğer yandan evlatları için endişe içerisinde. Besleyip, büyüttükleri, okuttukları evlatları için iş bulamıyorlar. Onların gelecekleri için derin kaygı taşıyorlar. İşsiz gençler paraya ulaşmak için kısa vadede kendilerine cazip olarak sunulan bir takım oluşumların içerisine giriyorlar ve ne yazık ki bir daha da kolay kolay çıkamıyorlar. Çorum’da emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın büyük bir özveriyle görev yaptığını elbette biliyor ve görüyoruz. Ancak yeterli gelmiyor. Bu başı bozuk çetelere, kentimizin huzur ve güvenliğini bozacak asayiş olaylarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. O nedenle sorunun kaynağına inilmeli, insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek için gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Küçük yaştaki çocukların, gençlerin uyuşturucu ve suç çetelerinin eline düşmemesi için Emniyet teşkilatımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasilerimiz ve kentin diğer tüm aktörleriyle işbirliği halinde yoğun gayret sarf edilmelidir. Çorum’un yetiştirdiği ve Meclis’e gönderdiği bir baba olarak bu endişelerimi kamuoyuyla paylaşmayı ve gerekli önlemlerin derhal alınması için çağrıda bulunmayı bir borç biliyorum.”

SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI

Yaptığı açıklamada silahsızlanma çağrısı da yapan Tahtasız, “Artan şiddet olaylarını önlemenin bir diğer yolu da silaha ulaşmayı zorlaştırmaktır. Oysa özellikle pompalı tüfeklere çok kolay erişilebiliyor. İnternetten dahi yasa dışı yollarla satın alınabiliyor. Öte yandan avcılık ruhsatı almanın kolay olduğu ülkemizde çok sayıda kişi tüfek edinebiliyor. Ve bu silahların hepsi de amacı dışında kullanılıyor. En yetkili ağızdan silahsızlanma çağrısı yapılarak silaha erişimin zorlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.