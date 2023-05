AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği’nin beş farklı noktada düzenlediği yaz okullarından birisi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ndaki yaz okulunu ziyaret etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmet veren TÜGVA yaz okullarını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar’ı TÜGVA Çorum İl Başkanı Enes Kayabaşı, Başkan Yardımcıları, Okul Müdürü Aydın Asar ve kurs öğretmenleri karşıladı.

Sınıfları tek tek ziyaret ederek, eğitim veren hocalar ve öğrenciler ile sohbet eden Milletvekili Ceylan, öğrenciler ile tek tek tanıştı ve başarılar diledi.

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Milletvekili Ceylan, sınıflarda derslere katılarak, öğrencilerin söylediği ilahi ve hadisleri dinledi.

TÜGVA’nın birbirinden değerli projeleri olduğuna ifade eden Ahmet Sami Ceylan, “Samimi niyetlerle harekete geçilen her iş güzel neticelerle sonuçlanıyor. TÜGVA Çorum İl Temsilciliği Yaz Okulu da bunun örneklerinden bir tanesi. İl Temsilcisi Enes Kayabaşı kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Gençlere karşı görev ve sorumlukların farkında olduklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Gençlerimize geleceğimiz gözüyle bakıyoruz. Böylesine güzel ve hayırlı bir etkinlikte gönülleri güzel ve yüzlerinde oluşan mutluluğu gördüğümüz evlatlarımızla bizleri buluşturduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, Rabbimize sonsuz kere hamd ediyorum. Gençlerimiz için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte bu ülkeyi bu gençliğe bırakacağız” diye konuştu.

Ceylan, “Milli ve manevi değerlere sahip vatanını, bayrağını, devletini ve milletini seven gençlerimiz olarak sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük mutluluk. Bizler, sizlerin emanetini taşıyoruz. Gelecekte bizim yerimizde sizin aranızdan çıkan genç kardeşlerimiz olacak. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan, dürüst arkadaşlarımız bayrağı devri alacak. 21. yüzyılda dünyanın evrildiğini dönüştüğünü görüyoruz. Bu çağa tanıklık eden bir nesiliz” diye belirtti.

Ceylan, “Sizler vatanın, milletin her daim yanında olan gençlersiniz. Size inancımız, güvenimiz tam. Geleceğin Türkiye’sini siz inşa edecek, çağımızın gelişmelerini sizler yakalayacak ve bayrağımızı en iyi şekilde taşıyacaksınız. Sizlere hem makam hem gönül kapım her zaman açıktır.” diye konuştu.

Çorum TÜGVA İl Başkanı Enes Kayabaşı’dan kurslar hakkında bilgi alan Milletvekili Ceylan, TÜGVA yöneticilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Sayın Vekilimize yaz okulumuza gösterdiği ilgi ve alaka ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yoğun geçen bir yaz okulumuzun daha son haftalarına doğru girmiş bulunuyoruz. Yaz okulumuzu güzel bir kapanış programı ile sonlandıracağız İnşallah. Yaz okulumuz bitse de diğer faaliyetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Ortaokul, Lise, Üniversite, Kadın ve aile koordinatörlüklerimiz bünyesinde bütün gençlerimizle beraber faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği olarak gençlerimizin olduğu her alanda varız ve olmaya da devam edeceğiz” diyen Kayabaşı, “Hamdolsun gençlerimizin dolu dolu bir yaz ayı geçirmelerine vesile oluyoruz. Gençlerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Yaz okullarımıza böylesine ilgi gösterdikleri için gençlerimize ve ailelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her bir öğrenci kardeşimiz bizler için çok değerli ve önemli. Onlar için ekstra neler yapabiliriz diye sürekli düşünüyor ve üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda ilk günkü aşkla, heyecanla bu can bu bedende olduğu sürece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koşmaya, devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)