İnternet ve sosyal medya kullanımının her geçen gün artması ve siber ortamda işlenen suçların oranının yükselmesi ile özellikle çocuklar ve gençlerin risk altında olduğunu belirten Çorum Emniyet Müdürlüğü, Siberay projesi ile özellikle çocuklar ve gençlerin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlamaya ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler geliştirdi.

Bu kapsamda 2022 yılı içinde bütün ortaokul/lise ve Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ayrıca yetişkinlere yönelik toplamda 6.674 kişiye “sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet” konularında seminer verildi. (Haber Merkezi)

