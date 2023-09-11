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Kulüp Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Binevler Alibağ'da gerçekleşen buluşmaya Gençlerbirliği'nin kuruluşundan bugüne kadar kulüp bünyesinde yer alan idareci, antrenör ve sporcular, aileleri ile birlikte katıldı.



Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen buluşma yemeğinde kulüp yöneticileri, antrenörleri ve kulübün efsane futbolcuları birer selamlama konuşması yaptı. Yemeğin organize edilmesinde öncülük eden Başkan Yalçın'a teşekkür edilirken, buluşmanın her yıl yapılması yönünde de temennilerini dile getirdiler.



Kulüp Başkanı Mehmet Yalçın ise buluşmada davetlilere yaptığı konuşmada herkese teşekkür ederken, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu da ifade etti. Kendisinin kulübün efsane isimleri ile sık sık bir araya geldiğini söyleyen Yalçın, "Bu kez, yıllar önce düzenlediğimiz ve her yıl geleneksel olarak yaptığımız ancak bir süredir ara verdiğimiz nostaljik buluşmayı daha geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi planladık. Davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemek afiyetle yenilirken, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.