TÜGVA Çorum İl temsilciliğinde düzenlenen programda Azerbaycan şehitleri de yad edildi. İlimizde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Milli Marşlar, kahramanlık türküleri ve konuşmalar şeklinde gerçekleşti.

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık konuyla ilgili açıklamasında; “Azerbaycan Zafer Günü’nü kutluyoruz. Bugün Karabağ Şuşa'nın işgalden kurtulduğu gün. Bundan iki sene önce Eylül ayında Azerbaycan ordusu öz topraklarını kurtarmak için mücadele etmiş ve bunun sonucunda muvaffak olmuştur. 8 Kasım 2020 tarihi ise Zafer Günü ilan edilmiştir. Bizler tarih boyunca ‘Tek Millet İki Devlet’ şiarıyla hareket edip Azerbaycanlı kardeşlerimizi daima kendimizden gördük. Tarih boyunca Azerbaycan'ın yanında olduğumuz gibi Karabağ Zaferinde de tek millet olarak Azerbaycan'ın yanındaydık. Yerli ve Milli Sihalarımız Karabağ savaşında da aktif rol oynarak dünya savaş stratejisinin seyrini değiştirmiştir.

Türkiye her zaman mazlum ve haklının yanında olmuştur. Bizler Türkiye ve Azerbaycan olarak hep aynı sevinci ve aynı hüznü paylaşıp, tarihten bu yana dost kaldık. Bu duygu ve düşüncelerle Kardeş Azerbaycan halkının zafer gününü tebrik ediyor. Ahirete irtihal etmiş Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

