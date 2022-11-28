ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel ile birlikte üniversiteli gençlere tecrübelerini aktaran işadamı Avni Çelik, öğrencilere kalıcı eserler bırakmayı hedef olarak belirleyip, ömürlerini boşa geçirmelerini de tavsiye etti.

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, gençlerle söyleşisinde şirketinin tarihini, projelerini anlattı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Bu topraklarda doğduğunu ve bu toprakların güzel insanlar yetiştirdiğini söyleyen Avni Çelik, Çorum’da her türlü hizmete peşinen açık olduğunun altını çizerek; “Doğrusu yapacağım sosyal sorumluluk projelerinin en önünde benim memleketim var. Hatta özel kalem müdürüm burada, üniversitemizle bir koordinasyon halinde bulunsun istihdamda da Çorumlu gençlerimize ayrı bir kapı açalım. Stajlarda ayrı bir kapı açalım. Eğitim burslarımızda zaten ayrı bir kapımız var. Burada da eksiklik varsa onu da giderelim. Bu topraklar güzel insanları yetiştirdi, sizler geleceği inşa edecek gençler olarak bu güzel temelin üzerinden güzel yapılar inşa edeceksiniz inşallah” şeklinde konuştu.

TAVSİYEDE BULUNDU

Avni Çelik, öğrencilere kalıcı eserler bırakmayı hedef olarak belirleyip, ömürlerini boşa geçirmelerini tavsiye etti. Çelik, firmasını 1974 yılında kurduğunu, birçok siyasi ve ekonomik krizle, darbe ve darbe girişimlerine rağmen büyük bir şirket haline gelmeyi başardığını ifade etti.

(Nurdan AKBAŞ)