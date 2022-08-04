Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrenciler için çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yaz kurslarına katılan öğrenciler hem öğreniyor, hem eğleniyor.

Mimar Sinan Gençlik Merkezi öğrencileri “Temiz Bir Çevre İçin El Ele” sloganı ile doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirdi. Örencik şelalesini gezen öğrenciler ve aileleri güzel bir hafta sonu geçirdi.

Öğrenciler ve aileleri, düzenlenen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)