EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Sultan (merhum) ve Hüsamettin Aydıner’in oğlu, Bülent ve Mert’in kardeşleri, Canpolat Aydıner’in yeğeni, evli ve 1 kız çocuğu babası olan Murat Aydıner, kanser hastalığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Murat Aydıner’in genç yaşta aramızdan ayrılması başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün İzmir’de Atakent Beşikçioğlu Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.

