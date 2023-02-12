İlimiz Mecitözü İlçesi’nin Alören Köyü nüfusuna kayıtlı, Beyhan Taş’ın eşi, Efsa ve Eymen’in babaları olan Resul Taş, hastalığından dolayı bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Resul Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi saat 11.00’de hastane morgundan alınarak öğle namazının ardından Mecitözü Alören Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

