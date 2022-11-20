Eşençay Köyü’nden Feramuz ve Sevim Gösterir’in oğlu, Eda Turan’ın kardeşi Olcay Gösterir (38), rahatsızlığı sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ankara’da oto – alım satım işleriyle uğraşan Olcay Gösterir’in genç yaşta vefat etmesi, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olcay Gösterir’in cenazesi Ankara’dan Çorum’a getirilirken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Eşençay Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

