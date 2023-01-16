Fadime ve Selamet Demir’in kızları, Hasan Şahin’in yeğeni olan Kader Demir, hastalığından dolayı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hayata veda eden Kader Demir, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç kızın cenazesi saat 15.00’de İstanbul Kartal Cemevi’nde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından Çorum’a gönderildi. Cenaze yarın (17 Ocak 2023 Salı) Mecitözü’nün Kozören Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

