Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı’nın imzasıyla Çorum İl Başkalığına gönderilen yazıda aday adaylarının müracaatının alınması istenerek, başvuru şartları hakkında bilgi verildi.

Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, Genel Merkezin aldığı karar çerçevesinde milletvekili aday adaylarının müracaatlarının kabul edilmeye başlandığını bildirerek, “Aday adayı olmak isteyen il ve ilçe teşkilatı üyelerimizin 16 Mart tarihine kadar bağlı bulundukları yönetimlerden istifa etmeleri gerekmektedir” dedi.

Engin Erenler, “aday adayı olmak isteyen il ve ilçe teşkilatı üyelerimizin 16 Mart tarihine kadar bağlı bulundukları yönetimlerden istifa etmeleri gerekmektedir. Bu istifa dilekçeleri de Genel Merkeze verilecektir. E-devletten istifa edilmeyecek, sadece il veya ilçe yönetiminden istifa edildiğine dair dilekçe genel merkeze verilecektir” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

