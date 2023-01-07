Olay Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Genç Parti Çorum il Başkanı Engin Erenler’e ait olduğu öğrenilen 06 PLM 29 plakalı otomobil, park halindeyken bölgeye otomobille gelen kişi yada kişilerce kurşunlandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen yere polis ekipleri sevk edildi.

Olayda her hangi bir yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



