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23 yaşındaki Netflix ile Apple TV yıldızı Kevin Munoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Polis şefi yerel medyaya yaptığı açıklamada "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı" derken cinayetin hangi sebepten dolayı işlendiği ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kevin, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını ele alıyor. Oyumcunun ölümü hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

(haberler.com)