Çorum Futbol Kulübü'nün altyapısında forma giyen genç kaleciler yeni sezonda Çorumlu kaleci antrenörü Nurettin Kabalak'a emanet edildi.

Çorum futbolunun önemli isimlerinden kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, yeni sezonda Çorum'da görev yapacak. Uzun yıllar farklı kulüplerde kaleci antrenörü olarak görev yapan ve büyük başarılara imza atan Çorumlu kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, artık memleketinin çocuklarına hizmet verecek.

Çorum FK Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk, yeni sezonda Çorum FK altyapısının tüm kategorilerinde kaleci antrenörlüğü görevine Nurettin Kabalak'ık getirildiğini açıkladı. Kabalak ile birlikte Bekir Sarıca'nın yeni sezonda Çorumlu genç kalecileri çalıştıracağını ifade eden Öztürk, Kabalak ve Sarıca'ya başarılar diledi.

Uzun yıllar sonra memleketinin takımına hizmet edeceği için mutlu olduğunu ifade eden Kabalak ise, Çorumlu gençlere elinden gelen desteği vererek önce A takıma sonra Türk futboluna başarılı kaleciler yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

(Rıfat KARA)