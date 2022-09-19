Nuran Çılgın geçtiğimiz yıl sel sularında bulduğu paraları Zabıta’ya teslim etmiş ve herkesin takdirini almıştı. Çılgın’dan geriye bu görüntüler kaldı.

38 YAŞINDAYDI

Alınan bilgiye göre, Nuran Çılgın’ın (38) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan sürücü olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuran Çılgın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘CEBİNDEKİ SON PARASI OLABİLİR’

Öte yandan Nuran Çılgın geçtiğimiz yıl sel sularında bulduğu paraları Zabıta Müdürlüğüne teslim ederek, “Kim düşürdü bilmiyorum. Cebindeki son parası olabilir, ben sabaha kadar uyuyamadım. Zabıtaya teslim ettim inşallah paraların sahibi bulunur” demişti. Çılgın’dan geriye bu görüntüler kaldı.

