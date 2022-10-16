Bayat ilçesinde, 20 yaşındaki İ.Ü. henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle kendi kendisini vurup hayatına son verdi.

Ankara’da ikamet eden, eşinin kayıp bildirisinde bulunduğu 40 yaşındaki H.S. Çorum’un Laçin ilçesi Narlı köyünde, kendisini çenesinin altından vurdu. Silah sesine gelen akrabaları, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. H.S. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Üçüncü olay dün sabah Çorum Merkez İçeridere bağlarında yaşandı. 31 yaşındaki H.G. kardeşini arayarak yaşamına son vereceğini söyledi. Kardeşi olay yerine geldiğinde H.G.’yi göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.G. kurtarılamadı.

(Tugay GÖKTÜRK)