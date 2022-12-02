GGYD, girişimci ruha sahip, kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdüren iş insanlarının oluşturduğu, Türkiye’nin en sosyal dernekleri arasında yer alıyor. Bunun yanında GGYD 1000'e yakın üyesi ile 30 bin kişiye istihdam yaratan bir sivil toplum kuruluşu.

Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve beraberindeki heyet, bugün, GGYD Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser eşliğinde bir dizi ziyaret için Çorum’a gelecek.

GGYD heyeti, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ardından Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretlerinde bulunacak. Yine bugün saat 15.30’da TSO Salonu’nda Çorumlu iş insanlarıyla bir araya gelinecek.

(Haber Merkezi)

