Kırıkkale Başpınar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibi ile girdiği mücadele esnasında omzunun üzerine düşen genç futbolcu Abdullah Güler bir süre yerden kalkamadı. Saha kenarındaki sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Güler’in hastanede yapılan tetkikler sonunda omzundaki köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat olması gerektiği belirtilen genç futbolcu gerekli tedbirler alınarak Çorum’a geldi ve pazar günü Özel Elitpark Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Opr. Dr. Rezzan Can Fakıoğlu tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından iki gün hastanede kalan Abdullah tedavisinin kalan kısmını evinde devam ettirecek.

Abdullah Güler’in yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı ve bu sürenin ardından yeniden takımına döneceği açıklandı.

(Rıfat KARA)

