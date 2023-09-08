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Medine-Hıdır Aygün çiftinin oğulları İmran Aygün ile Sevgi-Atilla Özeskici çiftinin kızları İmran Özeskici ömür boyu mutlu bir yaşam için “Evet” dedi.

Genç çiftin düğün töreni Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla yemekli olarak gerçekleştirildi. Oldukça coşkulu geçen düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Davetliler, canlı müzik eşliğinde oyunlara katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, Aygün ve Özeskici ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.