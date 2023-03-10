Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler B kategorisi Bilek Güreşi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara Mecitözü ve Bayat okulları dışından katılım olmadı. Toplam 72 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sağ ve sol kol olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kategorisinde birinci olan sporcular şu şekilde,

Sağ kol: 45 kilo: Veysel Uysal (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan), 50 kilo: Şükrü Turan (Mectözü Anadolu Lisesi), 55 kilo: Bedirhan Özbek (Mecitözü Anadolu Lisesi), 60 kilo: Baki Oğul (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu Lisesi), 65 kilo: Osman Demircan (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 70 kilo: Ahmet Ağca (Mecitözü Anadolu Lisesi). 75 kilo: Musa Ardı Kılıç (Mecitözü Anadolu Lisesi), +75 kilo: Yusuf Boyraz (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan)

Sol kol: 45 kilo: Devran Elma (Mecitözü Şahit Mahmut Daşdan), 50 kilo: Ömer Başkaya (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan), 55 kilo: Bedirhan Özbek (Mecitözü Anadolu Lisesi), 60 kilo: Baki Oğul (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu Lisesi), 65 kilo: Mehmet Kaçmaz (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 70 kilo Ahmet Ağca (Mecitözü Anadolu Lisesi). 75 kilo: Musa Ardı Kılıç (Mecitözü Anadolu Lisesi). +75 kilo: Yusuf Boyraz (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan)

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



(Ömür SOYTEMİZ)

