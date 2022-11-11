Çorum Barosu önceki dönem başkanı ve AYM Üyesi Kenan Yaşar’ın oğlu Av. M. Talha Yaşar için tamamladığı staj sonrası, Çorum Barosu tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere ailesinin de katıldığı törende yemin ederek ruhsat alan genç avukat M. Talha Yaşar, babası Kenan Yaşar’ın elinden giydiği cübbesi ile mesleğe adım attı.

Oğlunun ruhsat töreninde konuşan AYM Üyesi Kenan Yaşar, Kendi yemin töreninde bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek, “Avukatlık çok önemli bir meslek. O kadar önemlidir ki, adaletin tesisinde demokratik olmayan yerlerde, hakim, savcı her zaman iddia makamı, karar makamı odur ama, demokrasinin olduğu, adaletin gerçek anlamda tecelli ettiği yerlerde, sadece ve sadece avukatların olduğu yerlerdir.

Biz tören tarihini belirlerken biraz rastlantı sonucu 11 Kasım’da saat 11’e denk geldi. Bu kadar birlerin yan yana geldiği bir yerde inşallah Talha da hukukta her zaman için adaleti tecellisi noktasında birlerin arasında olması gerektiği kanaatini taşımaya devam eder.

İyi bir hukukçu olması temennisinde bulunuyor ve öğütlüyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi doğruluk, dürüstlük ve etmiş olduğu yeminin hukuk, ahlak noktasında yeminine sadık kalmasını diliyor ve tebrik ediyorum.

Meslek hayatında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki toplum içinde adaletin tecellisinde, çok önemli görevler üstlenir. İyi davalarda vatandaşların hakkını temsil etme noktasında gereken özen ve davranışını gösterir ümidini taşıyorum” dedi.

Genç avukat M. Talha Yaşar’da babası AYM Üyesi Kenan Yaşar’a teşekkür ederek, “Sadece mesleği seçmemde değil, adalet, hak, hukuk kavramlarının bize çok küçük yaşlarda öğretti.

Bu mesleği doğru yapmak, haktan hukuktan ayrılmadan yapmak gerçekten kolay değil.

Çok küçük yaşlardan itibaren bu kavramlarla haşır neşir olmaya ve büyümeye başladık. Avukatlık yeminimin de sadece sözde kalmayacağı, uygulamaya da dökeceğim düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.



