Bahşiş almak isteyen damadın arkadaşları gelin arabasının önünü kesmek için oyun masası kurdular.

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen damadın arkadaşları gelin arabasının önünü kesmek için yola oyun masası kurdular.

Oğuzlar ilçesinde Bahar Çatalbaş ile dünya evine giren Serkan Avcu’nun ilkokul arkadaşları, düğün konvoyu güzergahında yola kurdukları masada tavla oynadılar.

Yolu kesilen gelin arabasından inen damat masanın başına gelerek arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı. İsteklerinin karşılanacağının sözünü alan gençler masayı yoldan kaldırarak gelin arabasının geçmesine müsaade ettiler.