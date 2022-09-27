Ali Karabacak’ı Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi seçilmesinden dolayı kutlayan Gelgör, ayrıca Türkiye'de onlarca lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron hakkında bilgi aldı.

Başkan Gelgör, ziyarette ayrıca Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir dizi etkinlikle tamamlanan Pırlanta Kültür, Sanat ve Pirinç Festivalini değerlendirdi. Gelgör, Karabacak ailesine Çorum istihdamına ve katma değerine sağladığı faydalar nedeniyle teşekkür ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ali Karabacak ise, Türkiye’de e-ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron hakkında bilgiler aktararak, mevcut durumu ele aldı.

Ziyarete; Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Belediye Meclis Üyesi, iş insanı Ahmet Özoğlu ile Karabacak Mobilya Kurucusu Sadık Karabacak da katıldı.

Ali Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gelgör ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

