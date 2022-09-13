Osmancık Belediyesi Başkanı Ahmet Gelgör, “İlçemiz için tarihi bir yatırım olan; Osmancık Kalesi çevresinde sit alanı içerisinde kalan binaların kamulaştırılması kararı Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Osmancık halkı adına teşekkürlerimi arz ediyorum.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere bu sürece büyük emek ve destek veren MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a ve Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)

