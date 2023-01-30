Çorum’da badminton sporunun öncüsü, antrenör ve veteran milli sporcu Barış Boyar, şampiyonluklarına bir yenisini de Mersin’de ekledi. Boyar, İrfan Çalışır anısına düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda, bir birincilik, bir de ikincilik madalyası kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersinli veteran sporcu merhum İrfan Çalışır’ın adına düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası Mersin’de yapıldı. Mersin Tenis Kompleksinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada, yurt genelinden 30+, 40+, 50+, 60+, 65+ ve 70+ yaş kategorilerinde toplam 175 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya Çorum’dan katılan veteran milli sporcu Barış Boyar, +40 yaş kategorisinde mücadele etti. Tek erkeklerde, karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Barış Boyar Türkiye şampiyonu oldu.

Boyar, +35 yaş karışık çiftler kategorisinde ise, partneri Rasime Basat ile finale yükseldi. Basat-Boyar çifti final müsabakasını kaybederek Türkiye ikinciliğinde kalırken, Barış Boyar şampiyonayı 1 birincilik, 1 ikincilik madalyası ile tamamladı.

2015’TEN BERİ HEP ŞAMPİYON

Barış Boyar, 2015 yılından beri katıldığı tüm ulusal ve uluslararası turnuvalarda hep şampiyon oldu. Boyar, Türkiye şampiyonalarında 14 şampiyonluk, 4 ikincilik, Balkan şampiyonalarında ise 9 şampiyonluk, 1 ikincilik kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

