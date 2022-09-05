Çorum Belediyesi’nin bitişik nizam olmayan, ayrık nizam imar durumu bulunan bölgede düğün salonu inşa ettiğini ifade eden Barış Coşgunsu, “Peki şimdi bu kaçak yapıyı kim yıkacak?” diye sordu.

Ayrıca pandemi döneminde zor günler geçiren düğün salonu işletmecilerine düğün salonu yaparak bir darbede Çorum Belediyesi’nin vurduğunu dile getiren Coşgunsu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

“Kaçak yapı ile mücadelede sınıfta kalan, yandaşın kaçak yapısına ‘aşkla’ hizmet götüren Sayın Aşgın şimdi de kaçak inşaat yaparak belediyeye düğün salonu inşa ediyor.

Çorum Belediyesi, resimlerden de görüldüğü gibi bitişik nizam olmayan, ayrık nizam imar durumu bulunan bölgede mevcut bir konuta bitiştirerek yapmış olduğu kaçak yapı ile kanunsuz işlerine bir yenisini eklenmektedir.

Buradan konuyla ilgili Sayın Savcılarımıza kaçak inşaatla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Ayrıca pandemi dönemiyle birlikte halen çok ciddi sıkıntılar yaşayan salon işletmecilerine destek olması gerekirken, bir darbede Sayın Belediye Başkanı vurmaktadır.”

(Haber Merkezi)

