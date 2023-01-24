Gelecek Partili yöneticilerin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, “Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Gelecek Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu başta olmak üzere İl Başkanı Barış Coşkunsu beye, İl Başkan Yardımcısı Nergis Sonlu hanımefendiye, İl Genel Sekreteri Hülya Kaşıkçı hanımefendiye ve İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar hanımefendiye ziyaretlerinden dolayı şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette, her iki siyasi parti yöneticileri yerel ve ulusal gündem ile ilgili güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)

